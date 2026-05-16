Sábado, 16 de Mayo 2026
Chamical promueve un entorno laboral seguro con política de cero tolerancia a agresiones
La Rioja

Chamical promueve un entorno laboral seguro con política de cero tolerancia a agresiones

APOS manifestó su firme apoyo a una empleada de Chamical agredida en su trabajo, reafirmando su política de tolerancia cero ante el maltrato y la violencia laboral. La entidad se compromete a proteger a su personal sin importar la situación, en un contexto donde el respeto y la dignidad son esenciales.

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La Administración de la Obra Social Provincial (APOS) manifestó su apoyo a una empleada de la delegación de Chamical que sufrió agresiones en su trabajo. A través de un comunicado, la institución expresó su solidaridad ante estos actos de violencia, afirmando que no se permitirán situaciones similares en el ámbito laboral.

En su pronunciamiento, APOS destacó su política de tolerancia cero frente al maltrato, ya sea verbal o físico. Reiteraron que cualquier agresión será atendida de manera uniforme, sin importar quién sea el agresor. Este mensaje busca proteger a todo el personal de la institución.

Además, APOS subrayó la importancia de resguardar la integridad de quienes ofrecen servicios de salud en un contexto social caracterizado por discursos de odio. Afirmaron que el respeto a la labor administrativa y la dignidad de las personas es fundamental, y reafirmaron su compromiso con un entorno laboral seguro y respetuoso.

Etiquetas: la rioja chamical apos maltrato laboral violencia salud pública
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