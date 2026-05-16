Sábado, 16 de Mayo 2026
Estatales de La Rioja reciben la quincenita: detalles del calendario de pagos
La Rioja

Estatales de La Rioja reciben la quincenita: detalles del calendario de pagos

El cronograma de pago de la quincenita avanza, beneficiando a trabajadores de diversas reparticiones provinciales en La Rioja. Hoy cobrarán organismos como el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Turismo. La regularidad de estos pagos es clave para la estabilidad económica y social de la región, permitiendo a las familias planificar sus gastos en tiempos difíciles.

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El gobierno provincial de La Rioja continúa con el cronograma de pago de la quincenita para los trabajadores estatales. Hoy, diversas reparticiones provinciales como el Tribunal de Cuentas, la Secretaría General de la Gobernación y el Ministerio de Turismo y Culturas recibirán sus haberes. Otros organismos como la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública y el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos también se beneficiarán con este pago.

El Banco Rioja será el encargado de realizar las transferencias, y los trabajadores que utilizan homebanking podrán ver acreditados sus fondos desde hoy. Esta medida busca facilitar el acceso a los salarios, permitiendo que los empleados estatales gestionen sus pagos de manera más ágil.

Este cronograma de pagos es esencial para la estabilidad económica y social de la provincia, ya que representa un ingreso significativo para numerosas familias. La regularidad en estos pagos permite a los trabajadores planificar sus gastos, lo cual dinamiza la economía local y refleja la responsabilidad del gobierno en la gestión de recursos.

Se prevé que las próximas etapas del calendario sigan un procedimiento similar, asegurando que todos los sectores estatales reciban sus salarios conforme a lo estipulado, lo que reafirma el compromiso del ejecutivo provincial con el bienestar de sus ciudadanos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial quincenita salarios economía trabajadores estatales
TL;DR

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