Camioneros de Chamical finalizan protesta tras asegurar el pago de salarios

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Este viernes, a partir de las 7:00 de la mañana, el sindicato de Camioneros de Chamical, liderado por Jorge Reynoso, realizó una medida de fuerza en la planta distribuidora de Coca-Cola. La protesta, que paralizó temporalmente las actividades de carga y distribución, finalizó alrededor del mediodía tras la confirmación de que se habían acreditado los fondos adeudados a los trabajadores.

El conflicto se originó debido a incumplimientos salariales por parte de las patronales, incluyendo la falta de pago de haberes de abril y de un bono convencional pactado para febrero. Reynoso mencionó que a pesar de los intentos de resolver la situación a través de la Secretaría de Trabajo, no obtuvieron respuestas efectivas, lo que llevó a la decisión de protestar.

Cerca del mediodía, las empresas distribuidoras regularizaron la situación, confirmando el pago de sueldos y bonos. Reynoso destacó que la actividad laboral enfrenta una resistencia creciente y envió un mensaje claro al empresariado: es fundamental reconocer y remunerar adecuadamente el esfuerzo de los trabajadores, especialmente en un sector que requiere un gran esfuerzo físico.