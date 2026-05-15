Sábado, 16 de Mayo 2026
Camioneros de Chamical finalizan protesta tras asegurar el pago de salarios
La Rioja

Camioneros de Chamical finalizan protesta tras asegurar el pago de salarios

El sindicato de Camioneros en Chamical realizó una protesta que paralizó la planta de Coca-Cola por deudas salariales. Tras la medida, se regularizaron los pagos a los trabajadores.

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Este viernes, a partir de las 7:00 de la mañana, el sindicato de Camioneros de Chamical, liderado por Jorge Reynoso, realizó una medida de fuerza en la planta distribuidora de Coca-Cola. La protesta, que paralizó temporalmente las actividades de carga y distribución, finalizó alrededor del mediodía tras la confirmación de que se habían acreditado los fondos adeudados a los trabajadores.

El conflicto se originó debido a incumplimientos salariales por parte de las patronales, incluyendo la falta de pago de haberes de abril y de un bono convencional pactado para febrero. Reynoso mencionó que a pesar de los intentos de resolver la situación a través de la Secretaría de Trabajo, no obtuvieron respuestas efectivas, lo que llevó a la decisión de protestar.

Cerca del mediodía, las empresas distribuidoras regularizaron la situación, confirmando el pago de sueldos y bonos. Reynoso destacó que la actividad laboral enfrenta una resistencia creciente y envió un mensaje claro al empresariado: es fundamental reconocer y remunerar adecuadamente el esfuerzo de los trabajadores, especialmente en un sector que requiere un gran esfuerzo físico.

Etiquetas: la rioja chamical camioneros protesta trabajo salarios
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