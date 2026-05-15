Viernes, 15 de Mayo 2026
Edelar implementa plan de facilidades para evitar cortes de luz en La Rioja
La Rioja

Edelar implementa plan de facilidades para evitar cortes de luz en La Rioja

Edelar S.A. ofrece una solución para evitar la suspensión del servicio eléctrico en La Rioja. Los usuarios pueden abonar solo la factura de mayo para mantener el suministro. Esto busca aliviar la carga financiera en un contexto económico complicado.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 50 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La empresa Edelar S.A. ha implementado una medida destinada a aliviar la situación financiera de los usuarios residenciales y comerciales que enfrentan deudas en la provincia. A partir de esta semana, aquellos con cuentas pendientes podrán evitar la suspensión del servicio eléctrico abonando únicamente la factura correspondiente al mes de Mayo.

Para prevenir cortes de luz, los usuarios deben realizar el pago de la factura vigente. Edelar informó que los pagos pueden efectuarse en sus oficinas comerciales o a través de plataformas digitales, como su aplicación oficial y el sitio web institucional. También se emitió una advertencia para quienes utilicen servicios de pago externos, como Pago Fácil o Rapipago, quienes deben enviar un comprobante de pago por WhatsApp al número 3804 85-8760 para que se acredite correctamente la transacción y se evite la suspensión del servicio.

Esta acción de Edelar responde a las crecientes dificultades económicas que enfrentan muchas familias, buscando asegurar la continuidad del suministro eléctrico, un recurso esencial en la vida cotidiana. La posibilidad de abonar solo la factura de mayo representa una oportunidad valiosa para quienes están en apuros financieros, permitiéndoles planificar el pago de deudas anteriores.

Etiquetas: la rioja edelar servicio eléctrico crisis económica pago de facturas familias riojanas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3827 articles →

Artículos relacionados

Usuarios de Edelar podrán evitar corte de luz saldando solo la factura de mayo

Talamuyuna mejorará su servicio de agua con la construcción de un nuevo acueducto

Cortes de luz y tránsito en Alta Rioja: vecinos se preparan para tres días complicados
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar