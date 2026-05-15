Edelar implementa plan de facilidades para evitar cortes de luz en La Rioja

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La empresa Edelar S.A. ha implementado una medida destinada a aliviar la situación financiera de los usuarios residenciales y comerciales que enfrentan deudas en la provincia. A partir de esta semana, aquellos con cuentas pendientes podrán evitar la suspensión del servicio eléctrico abonando únicamente la factura correspondiente al mes de Mayo.

Para prevenir cortes de luz, los usuarios deben realizar el pago de la factura vigente. Edelar informó que los pagos pueden efectuarse en sus oficinas comerciales o a través de plataformas digitales, como su aplicación oficial y el sitio web institucional. También se emitió una advertencia para quienes utilicen servicios de pago externos, como Pago Fácil o Rapipago, quienes deben enviar un comprobante de pago por WhatsApp al número 3804 85-8760 para que se acredite correctamente la transacción y se evite la suspensión del servicio.

Esta acción de Edelar responde a las crecientes dificultades económicas que enfrentan muchas familias, buscando asegurar la continuidad del suministro eléctrico, un recurso esencial en la vida cotidiana. La posibilidad de abonar solo la factura de mayo representa una oportunidad valiosa para quienes están en apuros financieros, permitiéndoles planificar el pago de deudas anteriores.