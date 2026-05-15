Viernes, 15 de Mayo 2026
Usuarios de Edelar podrán evitar corte de luz saldando solo la factura de mayo
La Rioja

Usuarios de Edelar podrán evitar corte de luz saldando solo la factura de mayo

Edelar S.A. ofrece una solución a usuarios con deudas impagas, permitiendo mantener el servicio eléctrico al abonar solo la factura de mayo. Esta medida busca aliviar la situación económica de familias y comercios en La Rioja, evitando cortes del suministro.

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Edelar S.A., la distribuidora de energía eléctrica de La Rioja, ha implementado una medida excepcional para usuarios con facturas impagas. Esta decisión permite a los usuarios residenciales y comerciales evitar la suspensión del servicio eléctrico si abonan únicamente la factura correspondiente al mes de mayo, en medio de un contexto económico complejo.

La empresa busca proporcionar un alivio financiero a las familias, facilitando la regularidad del suministro mientras planifican el pago de períodos adeudados. Para evitar cortes, los usuarios deben realizar el pago de la factura vigente de mayo, utilizando las oficinas comerciales de la provincia o las plataformas digitales, como la aplicación oficial de Edelar y su sitio web.

Además, Edelar advierte que aquellos que opten por realizar el pago en ventanillas externas, como Pago Fácil o Rapipago, deben enviar el comprobante a través de WhatsApp para que el pago sea acreditado de inmediato y se detenga cualquier orden de suspensión. Esta acción refleja el compromiso de la compañía por mantener el servicio en tiempos de crisis, beneficiando a muchos hogares y negocios que enfrentan dificultades económicas.

Etiquetas: la rioja edelar facturas impagas servicio eléctrico economía apoyo a usuarios
TL;DR

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