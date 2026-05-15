Viernes, 15 de Mayo 2026
Cortes de luz y tránsito en Alta Rioja: vecinos se preparan para tres días complicados
La Rioja

Cortes de luz y tránsito en Alta Rioja: vecinos se preparan para tres días complicados

Desde el viernes 15 hasta el domingo 17, Edelar S.A. realizará obras en la Línea de Media Tensión en Alta Rioja, afectando la circulación y el suministro eléctrico en franjas horarias específicas. Se prevén cortes de luz el sábado y domingo entre las 08:00 y las 11:00. Se solicita precaución en las áreas afectadas.

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La empresa distribuidora de energía Edelar S.A. llevará a cabo obras de infraestructura en la Línea de Media Tensión del barrio Alta Rioja desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de mayo. Estas tareas, que incluyen el retiro de postes de hormigón y la optimización de la red, afectarán la circulación y el suministro eléctrico en horarios específicos.

Las obras se realizarán entre las 07:30 y 17:00 horas, con interrupciones parciales del suministro eléctrico programadas solo para el sábado y el domingo de 08:00 a 11:00 horas. El viernes, los trabajos se concentrarán en la Calle Aspirante García, mientras que el sábado se trasladarán a la Calle San Nicolás de Bari y la Calle San Vicente. El último día, la intervención abarcará la Av. José Jesús Oyola.

Edelar solicita a la comunidad que circule con precaución en las áreas afectadas y ha asegurado que los frentistas y comerciantes pueden acceder a sus propiedades previo acuerdo con el supervisor de obra. Además, se recomienda desenchufar dispositivos electrónicos sensibles durante los cortes para evitar problemas técnicos. La empresa se disculpa por las molestias y destaca la importancia de estas inversiones para mejorar el servicio energético en la zona.

Etiquetas: alta rioja edelar obras públicas interrupción de suministro eléctrico circulación barrio alta rioja
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