Viernes, 15 de Mayo 2026
Talamuyuna se prepara para contar con un acueducto que mejorará el suministro de agua
La Rioja

Talamuyuna se prepara para contar con un acueducto que mejorará el suministro de agua

Avanza la construcción del acueducto de Talamuyuna con 5.000 metros de cañería instalados. La obra mejorará el suministro de agua potable, garantizando una presión adecuada en la zona.

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La construcción del nuevo acueducto de Talamuyuna avanza con el objetivo de mejorar el abastecimiento y la presión del servicio de agua potable en la zona conocida como “Talamuyuna de arriba”. Este proyecto, que se desarrolla sobre la ex Ruta 38, involucra la conexión de dos perforaciones que permitirán aumentar el caudal inyectado a la red existente.

Se instalarán 8.000 metros de cañería, divididos en dos tramos de 4 kilómetros cada uno, utilizando cañerías de 90 y 110 milímetros. Esta obra busca optimizar el suministro en áreas que enfrentan problemas de presión, especialmente en momentos de alta demanda. La intervención es posible gracias a la colaboración entre el Ministerio de Agua y Energía y Rioja Vial, que facilita maquinaria para las excavaciones.

El secretario de Agua, Edgardo Karam, indicó que esta obra responde a una demanda histórica de los vecinos, destacando la importancia de garantizar una presión adecuada en el servicio. Actualmente, se han instalado aproximadamente 5.000 metros de cañería en dos meses, y se prevé que los trabajos continúen durante 60 días más, dependiendo de la disponibilidad de materiales.

Una vez finalizada la instalación principal, se procederá a realizar mejoras en las conexiones internas de la red de distribución, asegurando que el agua llegue a los hogares con mayor estabilidad y presión. Esta iniciativa es parte del esfuerzo del Gobierno provincial por fortalecer la infraestructura hídrica en La Rioja.

Etiquetas: la rioja talamuyuna obras públicas abastecimiento de agua gobierno provincial infraestructura hídrica
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