Jueves, 14 de Mayo 2026
Tetra Pak La Rioja destaca en el ámbito industrial con un galardón internacional por su excelencia en TPM
La Rioja

Tetra Pak La Rioja destaca en el ámbito industrial con un galardón internacional por su excelencia en TPM

Tetra Pak La Rioja fue galardonada en los TPM Excellence Awards por su destacada eficiencia en el mantenimiento productivo, alcanzando el nivel Advanced Special. Este reconocimiento resalta su compromiso con la mejora continua en un contexto global desafiante.

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Tetra Pak La Rioja ha sido galardonada a nivel internacional por su excelencia en la producción, logrando un hito significativo al recibir un reconocimiento en los TPM Excellence Awards, que otorga el Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas (JIPM). Este premio destaca su compromiso con el Mantenimiento Productivo Total, una metodología que promueve la mejora continua en las operaciones industriales.

La planta local alcanzó el nivel Advanced Special, posicionándose como una de las más eficientes dentro de la red de Tetra Pak. Marcelo Junca, director de la planta, destacó que este logro es fruto del esfuerzo constante de su equipo hacia la excelencia operativa. En un contexto global desafiante para las cadenas de suministro, la eficiencia y confiabilidad son fundamentales para asegurar el abastecimiento.

Este reconocimiento se suma a los logros de otras seis fábricas de Tetra Pak en diversas partes del mundo, incluyendo instalaciones en Beijing y Rubiera. Actualmente, un total de doce fábricas de la compañía han alcanzado este nivel de excelencia, lo que evidencia la robustez de su modelo operativo y su compromiso con la sostenibilidad.

Etiquetas: la rioja tetra pak excelencia industrial premios tpm mejora continua sostenibilidad
TL;DR

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