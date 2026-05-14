Sorteo de 200 Smart TV en La Rioja: cómo participar y qué premios se ofrecen

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Internet para Todos ha lanzado un sorteo mundial con el fin de que más usuarios disfruten del Mundial y apoyen a la Selección Argentina. La iniciativa incluye la entrega de 200 Smart TV exclusivamente para clientes del servicio Doble Play (internet + View TV) en Capital y el interior, así como mil camisetas de la selección que se sortearán entre quienes participen activamente en las redes sociales.

Los sorteos se realizarán en vivo por Canal 9 y las cuentas oficiales de Facebook Live y YouTube de Internet para Todos, comenzando el 18 de mayo a las 20 horas, con fechas adicionales programadas para el 21, 22, 28, 29 de mayo, y 4 y 5 de junio. Esta acción busca reconocer la fidelidad de los clientes y ofrecerles una forma especial de vivir el evento deportivo.

Además, la empresa anunció el despliegue de una nueva red de fibra óptica en la localidad de Tama, en el departamento General Ángel Vicente Peñaloza, como parte de un plan de modernización de la infraestructura de conectividad en la provincia. Los interesados en más información pueden visitar la página web www.iparatodos.com.ar o comunicarse al 0800 555 8636.