Viernes, 15 de Mayo 2026
Talamuyuna mejorará su servicio de agua con la construcción de un nuevo acueducto
La Rioja

Talamuyuna mejorará su servicio de agua con la construcción de un nuevo acueducto

La construcción del nuevo acueducto de Talamuyuna avanza con 5.000 metros de cañería instalados, mejorando el abastecimiento de agua potable en la zona. La obra busca resolver problemas de presión en horarios de alta demanda.

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La construcción del nuevo acueducto de Talamuyuna avanza con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable para los vecinos de la zona, quienes enfrentan problemas de presión, especialmente en momentos de alta demanda. Esta obra, que se desarrolla sobre la ex Ruta 38, es parte de la política hídrica del gobierno provincial liderado por el gobernador Ricardo Quintela.

El Ministerio de Agua y Energía está a cargo de la ejecución, la cual implica la instalación de 8.000 metros de cañería en dos tramos de 4 kilómetros. Se utilizarán cañerías de 90 y 110 milímetros, con el fin de optimizar el suministro en los hogares que sufren de baja presión. Hasta el momento, se han instalado aproximadamente 5.000 metros de cañería, tras dos meses de trabajo.

El secretario de Agua, Edgardo Karam, subrayó que esta intervención busca resolver una problemática histórica. Aseguró que, aunque la situación económica es complicada, se están utilizando los recursos disponibles para brindar respuestas efectivas a la comunidad, garantizando el acceso a un servicio esencial como lo es el agua.

Etiquetas: la rioja talamuyuna obras públicas agua potable gobierno provincial ricardo quintela
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