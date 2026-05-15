La Quincenita se hará efectiva este viernes: beneficios para los trabajadores riojanos

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El Gobierno de La Rioja ha comunicado que el pago de la quincenita de mayo comenzará el 15 de mayo, beneficiando a los empleados estatales de la provincia. Este cronograma es esencial para muchos trabajadores que dependen de estos ingresos para su sustento diario.

En la primera jornada de pagos, recibirán sus haberes los agentes de distintas reparticiones, como la Función Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General y el Ministerio de Salud Pública. También se incluye a los empleados de APOS, el Hospital de la Madre y del Niño, el Hospital Vera Barros y la Ex Planta PIL de la capital.

Esta medida forma parte de las políticas del Gobierno provincial para asegurar que los trabajadores estatales reciban sus salarios de forma puntual, un aspecto fundamental para la estabilidad de las familias en un contexto económico complicado. Los funcionarios del Ministerio de Hacienda han resaltado que la regularidad en los pagos no solo beneficia a los empleados, sino que también tiene un impacto positivo en la economía local al facilitar el consumo.

Se espera que este calendario de pagos permita una mejor planificación económica para los trabajadores, quienes contarán con fechas precisas para recibir sus salarios y organizar sus gastos. El compromiso del Gobierno busca fortalecer la confianza en las instituciones y promover un ambiente laboral más saludable en la provincia.