Viernes, 15 de Mayo 2026
Camioneros de Chamical exigen pago de salarios y bono en protesta frente a Coca-Cola
La Rioja

Camioneros de Chamical exigen pago de salarios y bono en protesta frente a Coca-Cola

Los trabajadores de Coca-Cola en Chamical iniciaron una medida de fuerza por salarios adeudados y el incumplimiento del bono de fin de temporada. La protesta se mantendrá hasta que la empresa cumpla con los pagos reclamados.

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Desde las primeras horas de este viernes, el centro de distribución de Coca-Cola en Chamical se encuentra paralizado debido a una medida de fuerza impulsada por los trabajadores. Estos, respaldados por el Sindicato de Camioneros de La Rioja, exigen el pago de salarios adeudados y el cumplimiento de acuerdos laborales.

El conflicto se originó por la falta de pago de los sueldos de abril y el incumplimiento en el pago del bono de fin de temporada, estipulado en el convenio colectivo de trabajo 40/89. Según el Secretario General del gremio, Jorge Reynoso, a pesar de ser un derecho adquirido, la empresa no ha realizado el depósito correspondiente.

Reynoso también indicó que se han agotado las instancias administrativas previas sin obtener respuestas satisfactorias. Ante la falta de acción por parte de la empresa, los trabajadores decidieron visibilizar su reclamo frente al centro de distribución, y la protesta se mantendrá hasta que se salde la deuda salarial y se abone el bono de temporada.

Etiquetas: chamical sindicato de camioneros protesta salarios adeudados conflicto laboral la rioja
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