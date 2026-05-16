Vecinos de La Rioja se preparan ante el alerta por lluvias y vientos intensos

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Un alerta preventiva por lluvias aisladas, vientos y niebla ha sido emitido en La Rioja, afectando a varios departamentos. Este aviso estará vigente durante la noche del viernes y todo el sábado, con especial atención a las áreas de Vinchina, General Lamadrid, Arauco, Capital, Independencia y otros.

Se anticipan ráfagas de vientos de hasta 80 km/h en la zona cordillerana y de 30 a 40 km/h en el resto de los departamentos afectados. Además, se ha emitido un alerta amarilla por niebla, lo que podría reducir la visibilidad en General Felipe Varela, Chilecito, Castro Barros y otros, recomendándose precaución a los conductores.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y tomar medidas de seguridad ante las inclemencias del tiempo. Se prevé que las lluvias puedan aumentar el caudal de ríos y arroyos, y la combinación de lluvias y vientos intensos podría generar condiciones peligrosas en las rutas. El gobierno provincial permanece en alerta y preparado para responder a cualquier situación de emergencia.