Sábado, 16 de Mayo 2026
Vecinos de La Rioja se preparan ante el alerta por lluvias y vientos intensos
La Rioja

Vecinos de La Rioja se preparan ante el alerta por lluvias y vientos intensos

Se emitió un alerta preventiva por lluvias, vientos de hasta 80 km/h y niebla en La Rioja, afectando a varios departamentos. Se recomienda precaución en las rutas y mantenerse informado.

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Un alerta preventiva por lluvias aisladas, vientos y niebla ha sido emitido en La Rioja, afectando a varios departamentos. Este aviso estará vigente durante la noche del viernes y todo el sábado, con especial atención a las áreas de Vinchina, General Lamadrid, Arauco, Capital, Independencia y otros.

Se anticipan ráfagas de vientos de hasta 80 km/h en la zona cordillerana y de 30 a 40 km/h en el resto de los departamentos afectados. Además, se ha emitido un alerta amarilla por niebla, lo que podría reducir la visibilidad en General Felipe Varela, Chilecito, Castro Barros y otros, recomendándose precaución a los conductores.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y tomar medidas de seguridad ante las inclemencias del tiempo. Se prevé que las lluvias puedan aumentar el caudal de ríos y arroyos, y la combinación de lluvias y vientos intensos podría generar condiciones peligrosas en las rutas. El gobierno provincial permanece en alerta y preparado para responder a cualquier situación de emergencia.

Etiquetas: la rioja alerta meteorológica lluvias aisladas vientos intensos seguridad pública gobierno provincial
TL;DR

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