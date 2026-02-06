Viernes, 6 de Febrero 2026
Chañar se prepara para el Festival del Pueblo el 6 de febrero con acceso gratuito
Chañar se prepara para el Festival del Pueblo el 6 de febrero con acceso gratuito

Chañar se alista para el 1° Festival del Pueblo, que se realizará el 6 de febrero a las 21:00. La entrada es gratuita, fomentando la participación de toda la comunidad.

La localidad de Chañar se alista para recibir la primera edición del “Festival del Pueblo”, un evento cultural que promete reunir a las familias y celebrar la identidad local mediante la música y el encuentro comunitario. Se llevará a cabo el viernes 6 de febrero, comenzando a las 21:00 horas en el Club Defensores de Boca. La entrada será libre y gratuita, facilitando así el acceso a todos los vecinos y visitantes de la región.

La conducción del festival estará a cargo de Omar Ortega y Maby Leguiza, quienes guiarán el desarrollo del espectáculo. Este evento es organizado por la Municipalidad del Departamento General Belgrano en colaboración con el club mencionado, destacando la importancia de la cooperación entre instituciones para fortalecer los lazos sociales en la comunidad.

Desde la organización invitan a la población a unirse y disfrutar de esta celebración que busca establecerse como un espacio de encuentro y fomento de la cultura local. Se espera que el festival no solo atraiga a los vecinos de Chañar, sino también a visitantes de localidades cercanas, enriqueciendo así el intercambio cultural y social.

