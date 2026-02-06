Viernes, 6 de Febrero 2026
Diques en La Rioja al límite: las lluvias generan preocupación en la región

Las recientes lluvias han elevado la mayoría de los diques en La Rioja, pero el de Los Sauces sigue por debajo de su capacidad. La falta de subsidios podría llevar a un aumento en las tarifas del agua.

El secretario de Aguas Riojanas, Roberto Valle, afirmó que las recientes precipitaciones han permitido que la mayoría de los diques de la provincia alcancen su capacidad máxima. Sin embargo, el dique de Los Sauces sigue presentando un bajo nivel, con solo 70 centímetros de agua acumulada, lo que significa que aún faltan 9 metros para llegar a su capacidad total.

Valle recordó que el verano pasado la distribución de agua fue problemática, lo que generó malestar en la población debido a la quema de perforaciones. En contraste, actualmente se registra un clima más favorable con lluvias semanales y temperaturas moderadas, lo que alivia la situación.

Respecto a las tarifas del servicio, el secretario indicó que es necesario un incremento debido a la falta de subsidios y el aumento en los costos de la energía. A pesar de la necesidad de ajustar las tarifas, destacó el compromiso del gobernador para que el impacto no recaiga completamente sobre los usuarios.

La gestión del agua se vuelve crucial en un contexto donde los recursos hídricos se enfrentan a crecientes desafíos, y la comunidad permanece atenta a las condiciones de los diques y su impacto en la calidad del servicio.

