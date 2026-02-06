Diques en La Rioja al límite: las lluvias generan preocupación en la región

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El secretario de Aguas Riojanas, Roberto Valle, afirmó que las recientes precipitaciones han permitido que la mayoría de los diques de la provincia alcancen su capacidad máxima. Sin embargo, el dique de Los Sauces sigue presentando un bajo nivel, con solo 70 centímetros de agua acumulada, lo que significa que aún faltan 9 metros para llegar a su capacidad total.

Valle recordó que el verano pasado la distribución de agua fue problemática, lo que generó malestar en la población debido a la quema de perforaciones. En contraste, actualmente se registra un clima más favorable con lluvias semanales y temperaturas moderadas, lo que alivia la situación.

Respecto a las tarifas del servicio, el secretario indicó que es necesario un incremento debido a la falta de subsidios y el aumento en los costos de la energía. A pesar de la necesidad de ajustar las tarifas, destacó el compromiso del gobernador para que el impacto no recaiga completamente sobre los usuarios.

La gestión del agua se vuelve crucial en un contexto donde los recursos hídricos se enfrentan a crecientes desafíos, y la comunidad permanece atenta a las condiciones de los diques y su impacto en la calidad del servicio.