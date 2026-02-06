El Portezuelo se prepara para el ciclo lectivo 2026 con nuevas obras educativas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, realizó una visita a la Escuela N° 91 en El Portezuelo para supervisar las obras y planificar acciones que aseguren un inicio adecuado del ciclo lectivo 2026. Durante la recorrida, estuvo acompañado por el intendente del departamento, Facundo Quiroga, y el personal directivo del establecimiento.

Las autoridades evaluaron el progreso de las obras y discutieron estrategias para optimizar el inicio del ciclo escolar. Bejarano, el intendente, destacó la relevancia de la visita del ministro, quien pudo observar de primera mano el avance en la infraestructura escolar. La localidad cuenta con un total de 24 escuelas primarias, y se han iniciado las tareas para garantizar un inicio normal de clases.

El director de la escuela, Daniel Romero, mencionó que la visita ayudó a identificar las necesidades del establecimiento. Actualmente, se llevan a cabo trabajos de limpieza y reparaciones en ventanas y puertas, con una matrícula de 96 alumnos. Romero también valoró el compromiso del ministro para avanzar en otros proyectos que fortalezcan la infraestructura educativa en la región.