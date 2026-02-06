Viernes, 6 de Febrero 2026
Sismo de magnitud 5 provoca alarma en La Rioja durante la madrugada
La Rioja

Sismo de magnitud 5 provoca alarma en La Rioja durante la madrugada

Un sismo de magnitud 5 se registró en La Rioja a las 00.44 de este jueves, con epicentro a 205 km al oeste de la capital provincial. Hasta ahora, no se reportaron daños ni víctimas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 2 min de lectura
Un sismo de magnitud 5 se registró en la madrugada del jueves 6 de febrero, con epicentro en la provincia de La Rioja, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento ocurrió a las 00.44 (hora local) y tuvo una profundidad de 116 kilómetros, lo que permitió que se sintiera en diversas localidades de la región, aunque hasta el momento no se han reportado daños graves ni víctimas.

El epicentro fue localizado a 205 km al oeste de La Rioja, 68 km al oeste de Vinchina y 288 km al norte de San Juan. El INPRES ha consultado a la población sobre la percepción del sismo para recopilar información sobre la intensidad sentida en distintas áreas. Las autoridades continúan monitoreando la situación, dado que la actividad sísmica en la región es un recordatorio de la importancia de estar preparados para estos fenómenos.

A pesar de la preocupación generada entre los habitantes, quienes recuerdan eventos sísmicos pasados con consecuencias significativas, la respuesta ha sido positiva. Muchos ciudadanos han enviado reportes al INPRES sobre lo percibido, evidenciando un alto nivel de conciencia y preparación. Las autoridades locales instan a la comunidad a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones pertinentes ante futuros movimientos telúricos.

Etiquetas: la rioja sismo movimientos telúricos prevención sísmica inpres seguridad ciudadana
Este artículo es un resumen original con fines informativos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1513 articles →

