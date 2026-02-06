Sismo de magnitud 5 provoca alarma en La Rioja durante la madrugada

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un sismo de magnitud 5 se registró en la madrugada del jueves 6 de febrero, con epicentro en la provincia de La Rioja, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento ocurrió a las 00.44 (hora local) y tuvo una profundidad de 116 kilómetros, lo que permitió que se sintiera en diversas localidades de la región, aunque hasta el momento no se han reportado daños graves ni víctimas.

El epicentro fue localizado a 205 km al oeste de La Rioja, 68 km al oeste de Vinchina y 288 km al norte de San Juan. El INPRES ha consultado a la población sobre la percepción del sismo para recopilar información sobre la intensidad sentida en distintas áreas. Las autoridades continúan monitoreando la situación, dado que la actividad sísmica en la región es un recordatorio de la importancia de estar preparados para estos fenómenos.

A pesar de la preocupación generada entre los habitantes, quienes recuerdan eventos sísmicos pasados con consecuencias significativas, la respuesta ha sido positiva. Muchos ciudadanos han enviado reportes al INPRES sobre lo percibido, evidenciando un alto nivel de conciencia y preparación. Las autoridades locales instan a la comunidad a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones pertinentes ante futuros movimientos telúricos.