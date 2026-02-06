Servicio especial de Rioja Bus facilitará el acceso a la Chaya 2026 desde el Parque de las Juventudes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La empresa Rioja Bus introducirá un servicio especial para la Chaya 2026, comenzando desde el Parque de las Juventudes. Este servicio permitirá facilitar el acceso a la festividad, con recorridos habituales los días viernes y sábado hacia el parque, donde habrá un transporte exclusivo. Se aclaró que la mayoría de las líneas no tendrán un costo adicional, salvo las líneas 4 y 5 que realizarán desvíos.

El domingo se ofrecerán salidas desde todos los parques de la ciudad debido a la falta de transporte habitual. La titular de transporte provincial, Alcira Brizuela, destacó la "durísima" situación del servicio de transporte público, acentuada por una crisis económica en la provincia y la antigüedad de la flota, que no ha sido renovada en los últimos cinco años.

A pesar de la creciente demanda, Brizuela indicó que algunos colectivos no se pueden reparar por falta de recursos y que se están gestionando nuevas compras. Además, advirtió que los accidentes son frecuentes, lo que deja algunas líneas fuera de servicio. La falta de subsidios del gobierno nacional también complica el financiamiento, aunque la provincia subsidia casi la totalidad del boleto para los habitantes.

En el transporte interurbano, la situación es similar, con un impacto negativo debido al mal estado de las rutas nacionales. Brizuela señaló que en los últimos dos años del gobierno actual, se ha perdido el 60% de pasajeros que no utilizan el transporte.