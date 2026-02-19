Jueves, 19 de Febrero 2026
Chilecito se viste de fiesta: inauguraciones y festejos por su 311 aniversario
La Rioja

Chilecito se viste de fiesta: inauguraciones y festejos por su 311 aniversario

Chilecito conmemora su 311 aniversario con una agenda repleta de eventos, desde ceremonias cívicas hasta inauguraciones, que destacan su historia y fomentan el turismo y la calidad de vida local.

Chilecito conmemora su 311 aniversario con un variado cronograma de actividades que comenzarán a las 07:30 horas. La jornada se abrirá con el izamiento del Pabellón Nacional y Provincial en la Rotonda de Acceso Sur de la ciudad, seguido a las 08:30 horas por un Tedeum en el Santuario Diocesano Santa Rita de Casia, un evento que busca unir a la comunidad en un momento de reflexión.

A las 09:30 horas, se llevará a cabo un acto protocolar en la Plaza Principal Caudillos Federales, donde se espera la presencia de autoridades y ciudadanos, reafirmando los lazos entre ellos y rindiendo homenaje a la historia local. La celebración culminará a las 19:30 horas con un desfile cívico-militar en la Plaza de la Cultura Cacique Coronillas, mostrando el orgullo de los habitantes de Chilecito.

Además, se realizarán inauguraciones en distintos puntos del departamento, destacando la apertura de la Oficina de Información Turística en San Nicolás a las 10:30 horas. A las 11:15 horas, se habilitarán el Centro de Jubilados y Pensionados “Santa Rosa de Lima” y el Centro Deportivo y de Recreación “William Gael Ocaranza” en Anguinán. También se entregarán 20 viviendas en Malligasta a las 12:00 horas, mejorando así la calidad de vida de los vecinos.

chilecito la rioja aniversario actos protocolares inauguraciones desarrollo social
