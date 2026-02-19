Mejora en el transporte público: nuevo recorrido de Rioja Bus al Parque de la Ciudad

Rioja Bus ha decidido ampliar su recorrido para incluir el Parque de la Ciudad, facilitando así el acceso al transporte público para los vecinos del barrio Las Talas y áreas cercanas. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo del Gobierno provincial por mejorar la conectividad y la infraestructura de transporte en la región, promoviendo el uso del transporte público y reduciendo la dependencia de los automóviles.
Sin embargo, este jueves, el servicio de Rioja Bus estará completamente interrumpido desde las 0 horas, afectando tanto a las líneas locales como a los recorridos interdepartamentales. La suspensión, que también impactará a empresas privadas de transporte en el interior provincial, es resultado de un paro nacional convocado por la central obrera debido al rechazo a la reforma laboral a nivel país.
Este paro no solo afectará el transporte público, uno de los servicios esenciales para la comunidad, sino que también podría tener repercusiones en actividades comerciales y en la movilidad de los ciudadanos. La situación refleja un momento crítico en el ámbito laboral y social del país, evidenciando las tensiones entre el sector laboral y las políticas del Gobierno nacional.