La Línea Troncal Norte-Sur se consolida como opción fija para el transporte público en La Rioja

La extensión de la Línea Troncal Norte-Sur en La Rioja se ha confirmado como un cambio permanente, destinado a mejorar la conectividad para los residentes del barrio Las Talas y áreas cercanas. Este anuncio se realizó tras una inspección técnica reciente, con el objetivo de asegurar el acceso al transporte público en zonas de esparcimiento y en expansión residencial.

Las autoridades de Transporte han indicado que se instalarán nuevas paradas en puntos estratégicos del recorrido. Esta mejora permitirá que los colectivos lleguen oficialmente al Parque de la Ciudad, beneficiando a cientos de personas que visitan este importante espacio verde.

La medida impactará positivamente en la calidad de vida de los habitantes del sector oeste, al ofrecer una alternativa de transporte más segura y económica. Además, forma parte de un plan integral para modernizar el sistema de transporte provincial, enfatizando la necesidad de optimizar el servicio y aumentar su alcance.

Con esta ampliación, se espera que la comunidad tenga un acceso más eficiente a servicios y actividades recreativas. El Gobierno provincial reafirma su compromiso de garantizar un transporte cómodo y accesible, considerándolo un derecho fundamental para todos los ciudadanos.