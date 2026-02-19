Jueves, 19 de Febrero 2026
La Rioja se paraliza este jueves: impacto del paro general en el transporte y bancos

Este jueves 19 de febrero, La Rioja enfrentará una parálisis total de 24 horas, con ausencia de transporte urbano e interurbano, cierre de bancos y suspensión de actividades académicas. La medida busca visibilizar el rechazo a la Reforma Laboral, con el apoyo del gobierno provincial que no aplicará descuentos a los participantes.

Hace 2 h
El jueves 19 de febrero, La Rioja vivirá una jornada de parálisis casi total debido a un paro general. La medida afectará el servicio de transporte urbano e interurbano en toda la provincia, incluyendo Chilecito y otras localidades. Se espera que Rioja Bus y las empresas privadas de pasajeros acaten la medida durante 24 horas.

Además, las entidades financieras permanecerán cerradas, ya que los bancos no atenderán al público en todo el día. La participación de los sindicatos del transporte, que agrupan a camioneros, taxistas y personal aeronáutico, intensificará el impacto en la conectividad provincial.

En el ámbito educativo, las universidades públicas no realizarán actividades académicas ni administrativas. La suspensión del servicio es total y busca visibilizar el reclamo contra la Reforma Laboral. Se espera una adhesión masiva de choferes en Capital, Chilecito y el interior de la provincia.

El Gobierno de La Rioja expresó que no habrá descuentos para quienes participen en el paro general convocado por la CGT, brindando apoyo a los empleados estatales y del sector transporte que se sumen a la protesta.

