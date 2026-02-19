Cierre de Fate en La Rioja: el impacto en los trabajadores y la comunidad local

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El expresidente de Bridgestone, Eduardo Minardi, analizó en una entrevista con Infobae las causas del cierre de Fate, destacando factores estructurales y coyunturales que van más allá de la política económica. Minardi mencionó que los sindicatos juegan un papel crucial en esta crisis, indicando que “Ellos no tienen el menor interés de llegar a un acuerdo”.

El especialista también se refirió a una reconfiguración global en el mercado de neumáticos, donde empresas que antes dominaban han sido superadas por nuevos competidores. Comentó que, aunque estas empresas son de bajo costo, poseen tecnología avanzada y compiten a nivel internacional.

Minardi enfatizó el aislamiento de Fate en un mundo que se está consolidando, lo que ha dificultado su competitividad. Resaltó que la evolución tecnológica ha cambiado las reglas del juego en la industria, haciendo que los neumáticos sean más livianos y eficientes.

Finalmente, el economista subrayó la necesidad de establecer diálogos efectivos con los sindicatos, a diferencia del caso de Fate, que enfrenta dificultades para alcanzar acuerdos. Estas observaciones reflejan la complejidad del entorno laboral actual en Argentina.