Martes, 13 de Enero 2026
Clima extremo en Villa Unión: alertas por tormentas y cambios bruscos esta semana
La Rioja

Clima extremo en Villa Unión: alertas por tormentas y cambios bruscos esta semana

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este martes 13 de enero incluye una temperatura máxima de 27°C, mínima de 19°C, y vientos de hasta 26 km/h. Se prevén lluvias leves por la noche.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este martes 13 de enero anticipa una temperatura máxima de 27°C y mínima de 19°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se estiman vientos del sur a 26 km/h y una humedad promedio del 54%.

En las primeras horas del día, no se prevén precipitaciones, y la humedad será del 54%. A medida que avance la mañana, la humedad aumentará al 62% sin lluvias, mientras que los vientos se mantendrán en 26 km/h.

Para la tarde, el SMN indica que no se esperan lluvias, pero se anticipan vientos moderados. Sin embargo, en la noche podrían registrarse lluvias leves de hasta 2 mm junto a vientos de 21 km/h.

El SMN es el organismo encargado de proporcionar información meteorológica, emitiendo alertas para fenómenos peligrosos y apoyando la toma de decisiones en diferentes sectores de la población.

Publicidad
Etiquetas: villa unión pronóstico del tiempo servicio meteorológico nacional clima lluvias alerta meteorológica
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

420 articles →

Artículos relacionados

Aimogasta se llena de música: Catamarqueños disfrutan de una velada cultural

Emergencia hídrica en La Rioja: preocupación por el suministro de agua tras lluvias recientes

Misión de jóvenes porteños revitaliza la fe en la comunidad de Chilecito
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar