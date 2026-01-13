Clima extremo en Villa Unión: alertas por tormentas y cambios bruscos esta semana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El pronóstico del tiempo para Villa Unión este martes 13 de enero anticipa una temperatura máxima de 27°C y mínima de 19°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se estiman vientos del sur a 26 km/h y una humedad promedio del 54%.

En las primeras horas del día, no se prevén precipitaciones, y la humedad será del 54%. A medida que avance la mañana, la humedad aumentará al 62% sin lluvias, mientras que los vientos se mantendrán en 26 km/h.

Para la tarde, el SMN indica que no se esperan lluvias, pero se anticipan vientos moderados. Sin embargo, en la noche podrían registrarse lluvias leves de hasta 2 mm junto a vientos de 21 km/h.

El SMN es el organismo encargado de proporcionar información meteorológica, emitiendo alertas para fenómenos peligrosos y apoyando la toma de decisiones en diferentes sectores de la población.