Viernes, 6 de Marzo 2026
Condiciones críticas en rutas de La Rioja: Vialidad Nacional advierte sobre peligros por lluvias
La Rioja

Las persistentes lluvias han complicado el estado de varias rutas en La Rioja, especialmente en la RN 40 entre Villa Unión y San Juan, donde se advierte sobre sedimentos y acumulación de agua. Se recomienda precaución extrema.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 34 min 2 min de lectura
Las intensas precipitaciones han generado complicaciones en diferentes tramos de la red vial de La Rioja, según informó el 24° Distrito de Vialidad Nacional. Este jueves, se emitió una alerta sobre el estado de las rutas, señalando la presencia de sedimentos y agua en sectores críticos.

La Ruta Nacional 40, que conecta Villa Unión con el límite de San Juan, es la más afectada. Las autoridades han solicitado "precaución extrema" debido a la acumulación de agua en badenes y embankments. En el oeste provincial, la Ruta Nacional 76 presenta dificultades entre Villa Unión y Villa Castelli, donde se llevan a cabo reparaciones de emergencia por la erosión de banquinas.

En la emblemática Cuesta de Miranda sobre la RN 40, se han detectado "pequeños derrumbes", lo que ha llevado a que personal de Vialidad permanezca en el lugar para garantizar la seguridad. También se reportan trabajos en la Ruta Nacional 38, en el kilómetro 431, donde la erosión ha afectado la circulación urbana.

Por otro lado, se informó que las Rutas Nacionales 78 y 141 permanecen "estables y transitables", brindando un alivio a los usuarios de estas vías. A pesar de la situación, el resto de la red vial nacional en La Rioja se encuentra transitable, aunque se recomienda extremar las precauciones.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 40 alerta vial lluvia tránsito obras públicas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2093 articles →

