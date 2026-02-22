Controladores aéreos en La Rioja realizan medidas de fuerza que afectan vuelos esta semana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Desde el próximo jueves 26 hasta el lunes 2 de marzo, los controladores aéreos llevarán a cabo un paro que afectará a todos los vuelos, en demanda de mejoras salariales y condiciones laborales. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció que la protesta se realizará durante tres horas diarias.

El cronograma establece que el jueves 26 el paro será de 15 a 18 horas, el viernes 27 de 19 a 22, el sábado 28 de 13 a 16, el domingo 1 de 9 a 12, y el lunes 2 iniciará entre 5 y 8 horas. Esta decisión se tomó tras el final del período de conciliación obligatoria, que no logró un acuerdo.

Los representantes de ATEPSA defendieron la medida como una acción sindical legítima, destacando que solo afectará el despegue de aeronaves y se restringirán las autorizaciones en tierra. Sin embargo, se exceptuarán las operaciones de aeronaves en emergencia, así como las que realicen servicios sanitarios, humanitarios o de búsqueda y salvamento.