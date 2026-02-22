Domingo, 22 de Febrero 2026
Controladores aéreos en La Rioja realizan medidas de fuerza que afectan vuelos esta semana
La Rioja

Controladores aéreos en La Rioja realizan medidas de fuerza que afectan vuelos esta semana

Desde el jueves 26 y hasta el lunes 2 de marzo, controladores aéreos realizarán paros de tres horas diarios en reclamo de mejoras salariales, afectando todos los vuelos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 58 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Desde el próximo jueves 26 hasta el lunes 2 de marzo, los controladores aéreos llevarán a cabo un paro que afectará a todos los vuelos, en demanda de mejoras salariales y condiciones laborales. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció que la protesta se realizará durante tres horas diarias.

El cronograma establece que el jueves 26 el paro será de 15 a 18 horas, el viernes 27 de 19 a 22, el sábado 28 de 13 a 16, el domingo 1 de 9 a 12, y el lunes 2 iniciará entre 5 y 8 horas. Esta decisión se tomó tras el final del período de conciliación obligatoria, que no logró un acuerdo.

Los representantes de ATEPSA defendieron la medida como una acción sindical legítima, destacando que solo afectará el despegue de aeronaves y se restringirán las autorizaciones en tierra. Sin embargo, se exceptuarán las operaciones de aeronaves en emergencia, así como las que realicen servicios sanitarios, humanitarios o de búsqueda y salvamento.

Etiquetas: argentina controladores aéreos paro mejoras salariales acción sindical aeronavegación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1799 articles →

Artículos relacionados

La Policía Montada conmemora 23 años de servicio en una emotiva ceremonia en La Rioja

Estudiantes de La Rioja podrán acceder nuevamente al Boleto Estudiantil Gratuito desde el 23 de febrero

Malligasta celebra la entrega de 20 viviendas tras una inversión histórica de 1.761 millones
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar