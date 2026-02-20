Estudiantes de La Rioja podrán acceder nuevamente al Boleto Estudiantil Gratuito desde el 23 de febrero

La reactivación del Boleto Estudiantil Gratuito por parte de la empresa estatal Rioja Bus busca facilitar el acceso al transporte para los estudiantes de la provincia. Este beneficio comenzará a renovarse el 23 de febrero en centros de gestión ubicados en la ciudad Capital y en Chilecito.
El trámite se realizará de manera presencial y está diseñado para permitir que los alumnos se desplacen a sus instituciones educativas sin costo, contribuyendo así a la continuidad educativa de miles de alumnos. Esta medida es parte de una serie de iniciativas del gobierno provincial para apoyar a los estudiantes y sus familias en el regreso a clases.
La noticia fue divulgada a través de las redes sociales de Rioja Bus, donde se especificaron los lugares y requisitos para la renovación del boleto. Se prevé que este programa tenga un impacto significativo en la comunidad educativa, promoviendo la asistencia a clases.
Desde la provincia, se ha subrayado la importancia de garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, destacando que la reactivación del Boleto Estudiantil Gratuito es un paso clave en el compromiso hacia la inclusión y el apoyo a la educación pública.