Viernes, 20 de Febrero 2026
Casa Activa y asfalto: avances que transformarán el paisaje urbano de Chilecito
La Rioja

Casa Activa y asfalto: avances que transformarán el paisaje urbano de Chilecito

El gobernador Quintela anunció mejoras en Chilecito, incluyendo 50 cuadras de asfaltado y la regularización de terrenos para más de 100 familias. La colaboración entre el gobierno provincial y municipal será clave para el desarrollo local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
Durante el acto por el 311° aniversario del departamento Chilecito, el gobernador Ricardo Quintela anunció importantes avances en la regularización dominial que beneficiarán a más de un centenar de familias. Este proceso permitirá a los habitantes acceder a la titularidad de sus terrenos, brindando así seguridad jurídica.

Quintela también confirmó la transferencia del edificio de Casa Activa al municipio, destinado a la administración local, y destacó la ejecución de 50 cuadras de asfaltado en diversos sectores de la ciudad, obras que el intendente Rodrigo Brizuela y Doria podrá priorizar según las necesidades urbanas.

El gobernador subrayó la importancia de la colaboración entre el gobierno provincial y el municipal, asegurando que, a pesar de las dificultades a nivel nacional, se continuará invirtiendo en infraestructura. Además, se facilitará la construcción de viviendas con asistencia técnica y maquinaria para acondicionar los lotes en sectores complejos.

Finalmente, Quintela hizo un llamado a mantener la unidad social y política en el actual contexto, resaltando el compromiso del Estado en mejorar las condiciones de vida a través de la obra pública y el desarrollo local.

Etiquetas: chilecito la rioja gobierno provincial obras públicas regularización dominial ricardo quintela
TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1763 articles →

