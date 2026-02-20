Casa Activa y asfalto: avances que transformarán el paisaje urbano de Chilecito

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante el acto por el 311° aniversario del departamento Chilecito, el gobernador Ricardo Quintela anunció importantes avances en la regularización dominial que beneficiarán a más de un centenar de familias. Este proceso permitirá a los habitantes acceder a la titularidad de sus terrenos, brindando así seguridad jurídica.

Quintela también confirmó la transferencia del edificio de Casa Activa al municipio, destinado a la administración local, y destacó la ejecución de 50 cuadras de asfaltado en diversos sectores de la ciudad, obras que el intendente Rodrigo Brizuela y Doria podrá priorizar según las necesidades urbanas.

El gobernador subrayó la importancia de la colaboración entre el gobierno provincial y el municipal, asegurando que, a pesar de las dificultades a nivel nacional, se continuará invirtiendo en infraestructura. Además, se facilitará la construcción de viviendas con asistencia técnica y maquinaria para acondicionar los lotes en sectores complejos.

Finalmente, Quintela hizo un llamado a mantener la unidad social y política en el actual contexto, resaltando el compromiso del Estado en mejorar las condiciones de vida a través de la obra pública y el desarrollo local.