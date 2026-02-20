Malligasta celebra la entrega de 20 viviendas tras una inversión histórica de 1.761 millones

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela visitó el distrito Malligasta en el departamento Chilecito para entregar 20 viviendas a familias locales. Esta acción forma parte de una inversión provincial que supera los 1.761 millones de pesos, abarcando la construcción de las viviendas, ampliaciones y obras de urbanización.

Durante el evento, Quintela resaltó el compromiso del gobierno provincial para finalizar las obras a pesar del difícil contexto económico, afirmando que esta entrega representa un cambio significativo en la vida de 20 familias, que ahora disfrutarán de un hogar digno.

El intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, subrayó la importancia de la intervención del Estado en la finalización de estas obras, recordando que buscaron financiamiento del gobernador para continuar los proyectos habitacionales que habían sido suspendidos.

El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, destacó que el acceso a la vivienda se ha vuelto un privilegio en lugar de un derecho, y enfatizó que sin la ayuda estatal, estas 20 familias no habrían podido acceder a sus nuevos hogares.