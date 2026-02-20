Viernes, 20 de Febrero 2026
Paro general afecta servicios en La Rioja: gremios bancarios y municipales se suman a la protesta
Paro general afecta servicios en La Rioja: gremios bancarios y municipales se suman a la protesta

La capital de La Rioja enfrenta una parálisis total este jueves debido a la adhesión de gremios bancarios y municipales al paro nacional, dejando calles desiertas y oficinas cerradas. La actividad financiera y administrativa se ha reducido drásticamente, afectando servicios y trámites diarios.

Este jueves, la capital de La Rioja muestra un panorama de parálisis total debido a un paro general. La adhesión de los gremios bancarios y municipales ha dejado las calles desiertas y las oficinas cerradas, evidenciando un fuerte acatamiento a la medida de fuerza nacional.

Desde temprano, el movimiento vehicular y peatonal ha disminuido drásticamente, convirtiendo el centro administrativo y comercial en un espacio de quietud absoluta. Las entidades bancarias locales, con sus persianas bajas, han cesado la atención al público, reflejando la magnitud de la protesta.

Además, la Municipalidad de la Capital no cuenta con actividad operativa, lo que afecta los trámites y servicios que los vecinos suelen realizar. Esta situación ha generado un ambiente de calma inusual, con una actividad prácticamente nula en toda la ciudad.

La jornada se desarrolla sin transporte y con el cierre de las principales instituciones públicas, marcando un alto nivel de adhesión al paro en el territorio capitalino.

