La Policía Montada conmemora 23 años de servicio en una emotiva ceremonia en La Rioja

El pasado fin de semana, la Policía Montada de La Rioja llevó a cabo una ceremonia para conmemorar sus 23 años de servicio. El evento se realizó en las instalaciones de la fuerza, donde se dieron cita diversas autoridades y miembros de la comunidad policial.

El acto fue presidido por el Jefe de Policía, Comisario General Alberto Antonio Castillo, quien estuvo acompañado por el Subjefe, Comisario General René Omar Molina, entre otros altos mandos de la institución. También asistieron el Director General de Cuerpos Especiales y otros jefes de distintas dependencias.

Durante la ceremonia, se realizó una invocación religiosa a cargo del diácono Nicolás Rizzo, seguido de la entrega de presentes a las autoridades como muestra de agradecimiento por su labor. El evento concluyó con el tradicional “Feliz Cumpleaños” y una torta aniversario, en un ambiente de celebración que resalta el compromiso de la Policía Montada con la seguridad de la sociedad riojana.