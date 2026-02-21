Sábado, 21 de Febrero 2026
La Policía Montada conmemora 23 años de servicio en una emotiva ceremonia en La Rioja
La Rioja

La Policía Montada conmemora 23 años de servicio en una emotiva ceremonia en La Rioja

La Policía Montada de La Rioja conmemoró 23 años de servicio con un emotivo acto que reunió a autoridades y personal en un ambiente de camaradería y celebración.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El pasado fin de semana, la Policía Montada de La Rioja llevó a cabo una ceremonia para conmemorar sus 23 años de servicio. El evento se realizó en las instalaciones de la fuerza, donde se dieron cita diversas autoridades y miembros de la comunidad policial.

El acto fue presidido por el Jefe de Policía, Comisario General Alberto Antonio Castillo, quien estuvo acompañado por el Subjefe, Comisario General René Omar Molina, entre otros altos mandos de la institución. También asistieron el Director General de Cuerpos Especiales y otros jefes de distintas dependencias.

Durante la ceremonia, se realizó una invocación religiosa a cargo del diácono Nicolás Rizzo, seguido de la entrega de presentes a las autoridades como muestra de agradecimiento por su labor. El evento concluyó con el tradicional “Feliz Cumpleaños” y una torta aniversario, en un ambiente de celebración que resalta el compromiso de la Policía Montada con la seguridad de la sociedad riojana.

Etiquetas: la rioja policía montada aniversario ceremonia seguridad gobierno provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1785 articles →

Artículos relacionados

Estudiantes de La Rioja podrán acceder nuevamente al Boleto Estudiantil Gratuito desde el 23 de febrero

Malligasta celebra la entrega de 20 viviendas tras una inversión histórica de 1.761 millones

Casa Activa y asfalto: avances que transformarán el paisaje urbano de Chilecito
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar