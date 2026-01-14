Coordinación entre autoridades para asegurar el mantenimiento de escuelas en 2026

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una mesa de trabajo se llevó a cabo en la Escuela de Comercio N° 2 para planificar la infraestructura de los centros educativos provinciales, con el objetivo de preparar el inicio del ciclo escolar 2026. En este encuentro participaron diversos referentes de la educación de la provincia, incluyendo al jefe de Gabinete Juan Luna y el intendente Armando Molina.

Durante la jornada, se establecieron estrategias para la refacción y mejora de los edificios escolares, tanto en la Capital como en áreas rurales. El ministro Ariel Martínez y otros funcionarios resaltaron la importancia de apoyar a los tutores y al personal docente en estas tareas, consideradas esenciales para garantizar un entorno seguro y adecuado para el alumnado.

Madera enfatizó que la educación es una prioridad, destacando el compromiso del gobierno provincial y el equipo municipal para atender las necesidades de cada institución. “Estamos cerca de cada institución atendiendo sus necesidades; la educación es prioridad y se ratifica con territorio, consenso y una labor unificada junto a las familias”, afirmó.