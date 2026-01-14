Jueves, 15 de Enero 2026
Coordinación entre autoridades para asegurar el mantenimiento de escuelas en 2026
La Rioja

Coordinación entre autoridades para asegurar el mantenimiento de escuelas en 2026

Se llevó a cabo una mesa de trabajo en la Escuela de Comercio N° 2 para planificar la infraestructura educativa de cara al ciclo escolar 2026. Se definieron estrategias para refacciones en la Capital y áreas rurales, resaltando el compromiso con la educación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Una mesa de trabajo se llevó a cabo en la Escuela de Comercio N° 2 para planificar la infraestructura de los centros educativos provinciales, con el objetivo de preparar el inicio del ciclo escolar 2026. En este encuentro participaron diversos referentes de la educación de la provincia, incluyendo al jefe de Gabinete Juan Luna y el intendente Armando Molina.

Durante la jornada, se establecieron estrategias para la refacción y mejora de los edificios escolares, tanto en la Capital como en áreas rurales. El ministro Ariel Martínez y otros funcionarios resaltaron la importancia de apoyar a los tutores y al personal docente en estas tareas, consideradas esenciales para garantizar un entorno seguro y adecuado para el alumnado.

Madera enfatizó que la educación es una prioridad, destacando el compromiso del gobierno provincial y el equipo municipal para atender las necesidades de cada institución. “Estamos cerca de cada institución atendiendo sus necesidades; la educación es prioridad y se ratifica con territorio, consenso y una labor unificada junto a las familias”, afirmó.

Publicidad
Etiquetas: la rioja educación infraestructura escolar obras públicas gobierno provincial intendente
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

596 articles →

Artículos relacionados

Ruta Nacional 40 cerrada: complicaciones para el tránsito entre Villa Unión y la Cuesta de Miranda

Juan Grabois llega a La Rioja para dialogar sobre proyectos sociales y comunitarios

Teresita Madera se compromete a asegurar un inicio de clases óptimo en la provincia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar