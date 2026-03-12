Corsos Riojanos: Una fiesta popular se prepara para el 21 de marzo en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los **Corsos Riojanos** volverán a celebrarse con la participación de diversas comparsas y murgas de distintos puntos de **La Rioja**. Este evento, que se llevará a cabo el próximo **21 de marzo** a partir de las **20 horas** en el **Parque Lineal Yacampis**, busca fortalecer la **identidad local** y promover el **turismo interno**.

La organización de esta fiesta popular cuenta con el apoyo del **Gobierno de La Rioja**, el **Municipio de Capital** y la **Asociación de Comparsas Riojanas**. Además, el **Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de La Rioja** apoyará a las agrupaciones mediante la entrega de rifas y premios, facilitando así la recaudación de fondos para cubrir los gastos de confección de trajes y adquisición de instrumentos.

Se espera que más de diez agrupaciones, incluyendo a **O'Beleza**, **Pequeño Brillo y Elegancia**, y **Los Elegantes del 4**, participen en el evento. La colaboración de diversas secretarías del **Gobierno provincial** destaca la relevancia de los corsos en el calendario cultural, fomentando la unión de la comunidad en torno a esta tradición festiva.