Viernes, 13 de Marzo 2026
Sismos en La Rioja: Vinchina y Chilecito sienten temblores en la mañana de hoy
La Rioja

Sismos en La Rioja: Vinchina y Chilecito sienten temblores en la mañana de hoy

Este viernes, La Rioja registró tres sismos en menos de dos horas, alcanzando magnitudes de hasta 3.8 grados. La población sintió el impacto, especialmente en Chilecito, donde se reportó una mayor intensidad. La actividad sísmica genera preocupación entre los habitantes y las autoridades locales.

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Este viernes, la provincia de La Rioja vivió tres movimientos sísmicos en un corto intervalo, generando preocupación entre la población. Los temblores se registraron en diferentes zonas del territorio, con magnitudes que oscilaron entre 2.5 y 3.8 grados en la escala de Richter.

El primer sismo ocurrió a las 09:52:06 (hora local), con un epicentro situado a 48 km al SO de Tinogasta, mientras que el segundo, más fuerte, se sintió a las 10:39:19, con una magnitud de 6.5 grados, originado en Coquimbo, Chile. La intensidad de este movimiento fue notable en provincias como San Juan y La Rioja, donde se reportaron oscilaciones de objetos colgantes y una percepción intensa del temblor.

El tercer evento sísmico se registró a las 11:58, con epicentro a 44 km al N de Chilecito y una magnitud de 3.8 grados. Aunque las profundidades de los sismos sugieren que no hubo daños graves reportados, la actividad sísmica en la región subraya la constante preocupación por la tectónica en áreas históricamente afectadas como Vinchina y Chilecito.

Etiquetas: la rioja sismos actividad sísmica chilecito protección civil terremoto
TL;DR

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