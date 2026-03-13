Sismos en La Rioja: Vinchina y Chilecito sienten temblores en la mañana de hoy

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Este viernes, la provincia de La Rioja vivió tres movimientos sísmicos en un corto intervalo, generando preocupación entre la población. Los temblores se registraron en diferentes zonas del territorio, con magnitudes que oscilaron entre 2.5 y 3.8 grados en la escala de Richter.

El primer sismo ocurrió a las 09:52:06 (hora local), con un epicentro situado a 48 km al SO de Tinogasta, mientras que el segundo, más fuerte, se sintió a las 10:39:19, con una magnitud de 6.5 grados, originado en Coquimbo, Chile. La intensidad de este movimiento fue notable en provincias como San Juan y La Rioja, donde se reportaron oscilaciones de objetos colgantes y una percepción intensa del temblor.

El tercer evento sísmico se registró a las 11:58, con epicentro a 44 km al N de Chilecito y una magnitud de 3.8 grados. Aunque las profundidades de los sismos sugieren que no hubo daños graves reportados, la actividad sísmica en la región subraya la constante preocupación por la tectónica en áreas históricamente afectadas como Vinchina y Chilecito.