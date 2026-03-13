Viernes, 13 de Marzo 2026
Charla gratuita para mujeres empresarias: FOGAPLAR y Nube Center se unen el 25 de marzo
La Rioja

Charla gratuita para mujeres empresarias: FOGAPLAR y Nube Center se unen el 25 de marzo

El miércoles 25 de marzo a las 18:00, se realizará una charla virtual gratuita sobre tecnología digital para empresarias, liderada por María del Pilar Romero, experta en gestión de proyectos. Este encuentro promueve la transformación digital y la inclusión en el sector productivo.

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El miércoles 25 de marzo a las 18:00 se llevará a cabo una charla virtual gratuita titulada “Estrategia y tecnología digital para mujeres que lideran empresas”. Este encuentro, organizado por FOGAPLAR y Nube Center, está dirigido a empresarias y emprendedoras que deseen incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión y el crecimiento de sus proyectos.

La charla se enfocará en la integración de la tecnología en las estrategias empresariales, optimización de procesos y el desarrollo de organizaciones lideradas por mujeres. María del Pilar Romero, ingeniera industrial de la Universidad Nacional de La Rioja y experta en Project Management, será la disertante principal, aportando su experiencia en metodologías tradicionales y ágiles.

Las interesadas pueden registrarse sin costo a través de un formulario de inscripción. Esta iniciativa busca empoderar a mujeres en el ámbito empresarial y fomentar la diversidad en el sector productivo.

Etiquetas: la rioja unlar mujeres emprendedoras tecnología innovación charla gratuita
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