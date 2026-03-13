Charla gratuita para mujeres empresarias: FOGAPLAR y Nube Center se unen el 25 de marzo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El miércoles 25 de marzo a las 18:00 se llevará a cabo una charla virtual gratuita titulada “Estrategia y tecnología digital para mujeres que lideran empresas”. Este encuentro, organizado por FOGAPLAR y Nube Center, está dirigido a empresarias y emprendedoras que deseen incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión y el crecimiento de sus proyectos.

La charla se enfocará en la integración de la tecnología en las estrategias empresariales, optimización de procesos y el desarrollo de organizaciones lideradas por mujeres. María del Pilar Romero, ingeniera industrial de la Universidad Nacional de La Rioja y experta en Project Management, será la disertante principal, aportando su experiencia en metodologías tradicionales y ágiles.

Las interesadas pueden registrarse sin costo a través de un formulario de inscripción. Esta iniciativa busca empoderar a mujeres en el ámbito empresarial y fomentar la diversidad en el sector productivo.