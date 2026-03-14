Mujeres emprendedoras se reúnen en La Rioja para mostrar sus productos este sábado

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Este sábado se realizará el “Festival de Ferias: Mujeres Emprendedoras” en el Paseo Evita, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 14 de marzo. El evento se llevará a cabo entre las 19 y 23 horas, con el objetivo de visibilizar y fortalecer el trabajo de mujeres que desarrollan proyectos productivos.

La jornada contará con la charla “Voces de las mujeres que emprenden: del desafío a la fortaleza”, a cargo de Karen Navarro, secretaria de la Mujer y Diversidad, programada para las 19:30 horas. Esta actividad ofrecerá un espacio de reflexión y acompañamiento para las emprendedoras, brindando herramientas para enfrentar los retos que surgen al iniciar y mantener un emprendimiento.

Aspectos como la resiliencia, la confianza y la creación de redes de apoyo serán centrales en esta jornada. Organizada por la Secretaría de Economía Popular y la Secretaría de la Mujer y Diversidad, la iniciativa busca fomentar el desarrollo de los proyectos liderados por mujeres, contribuyendo a la economía local y reforzando su presencia en el ámbito empresarial.