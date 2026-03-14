Sábado, 14 de Marzo 2026
Mujeres emprendedoras se reúnen en La Rioja para mostrar sus productos este sábado
La Rioja

Mujeres emprendedoras se reúnen en La Rioja para mostrar sus productos este sábado

Este sábado, de 19 a 23 horas, el Paseo Evita albergará el “Festival de Ferias: Mujeres Emprendedoras”, promoviendo la autonomía económica y el empoderamiento femenino. La charla inaugural abordará los desafíos que enfrentan las emprendedoras, ofreciendo herramientas para su desarrollo.

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Este sábado se realizará el “Festival de Ferias: Mujeres Emprendedoras” en el Paseo Evita, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 14 de marzo. El evento se llevará a cabo entre las 19 y 23 horas, con el objetivo de visibilizar y fortalecer el trabajo de mujeres que desarrollan proyectos productivos.

La jornada contará con la charla “Voces de las mujeres que emprenden: del desafío a la fortaleza”, a cargo de Karen Navarro, secretaria de la Mujer y Diversidad, programada para las 19:30 horas. Esta actividad ofrecerá un espacio de reflexión y acompañamiento para las emprendedoras, brindando herramientas para enfrentar los retos que surgen al iniciar y mantener un emprendimiento.

Aspectos como la resiliencia, la confianza y la creación de redes de apoyo serán centrales en esta jornada. Organizada por la Secretaría de Economía Popular y la Secretaría de la Mujer y Diversidad, la iniciativa busca fomentar el desarrollo de los proyectos liderados por mujeres, contribuyendo a la economía local y reforzando su presencia en el ámbito empresarial.

Etiquetas: la rioja mujeres emprendedoras festival de ferias economía popular empoderamiento femenino igualdad de género
TL;DR

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