Lunes, 9 de Marzo 2026
Corte de servicio en Felipe Varela: vecinos de Pagancillo y Los Tambillos sin agua hasta las 11 AM
La Rioja

Corte de servicio en Felipe Varela: vecinos de Pagancillo y Los Tambillos sin agua hasta las 11 AM

Desde las 9 horas, un corte de luz afecta a Pagancillo, Los Tambillos, El Siciliano y Puerto Alegre en Felipe Varela, por trabajos de cambio de poste. Se espera normalización a las 11.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
Desde las 9 horas, un corte de electricidad impacta a varios sectores del departamento Felipe Varela en La Rioja. La interrupción se debe a trabajos de cambio de poste tras una descarga eléctrica que dañó la infraestructura eléctrica, según informó la distribuidora de energía.

Las áreas más afectadas incluyen Pagancillo, Los Tambillos, El Siciliano y Puerto Alegre. Se estima que el servicio se reanudará alrededor de las 11 de la mañana. La empresa distribuidora ha instado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias durante este periodo y recordó que se encuentra disponible una línea gratuita para consultas.

A pesar de que estos cortes son esenciales para el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, generan inconvenientes significativos en la rutina diaria de los vecinos, quienes dependen del servicio para realizar sus actividades cotidianas. Se espera que, tras la finalización de los trabajos, el suministro eléctrico se normalice sin complicaciones adicionales.

TL;DR

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina.

