La lucha por los derechos de las mujeres cobra fuerza en La Rioja este 8 de marzo

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Ricardo Quintela emitió un mensaje en el que destacó la importancia de reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos. Quintela enfatizó que esta fecha es una oportunidad para reivindicar el respeto, la dignidad y las oportunidades justas para todas las mujeres.

El mandatario subrayó que los avances en materia de género son logros alcanzados a través de la organización y la perseverancia de millones de mujeres, y no concesiones. Asimismo, resaltó el papel fundamental de las mujeres en diversos ámbitos, desde el hogar hasta la política, la ciencia y la educación.

Quintela instó a continuar trabajando para eliminar las brechas de género existentes y a garantizar que cada mujer tenga la posibilidad de desarrollarse plenamente. Llamó a la sociedad a asumir un compromiso colectivo en la lucha por la equidad de género, resaltando que el aporte de las mujeres ha sido clave para el crecimiento del país.