Desvíos en los recorridos de Rioja Bus generan complicaciones para pasajeros este lunes

La empresa de transporte Rioja Bus anunció modificaciones en sus recorridos para este lunes. Las líneas rurales continuarán operando con normalidad, aunque se advirtió que las condiciones de los caminos podrían generar demoras en los servicios.

En el servicio urbano, las Líneas 1, 5, 7, NorteSur, Línea Oeste y Línea Este funcionarán con su recorrido habitual. Sin embargo, la Línea 2 cambiará su cabecera a una estación de servicio ubicada a dos cuadras de su parada habitual, en la intersección de Favaloro y Luis Borges.

La Línea 3 mantendrá su cabecera habitual, aunque realizará un desvío en Charrúas y Avenida Ramírez de Velazco, circulando por 29 de Octubre y Caseros. La Línea 4 también sufrirá un desvío en el barrio Antártida IV, transitando por Base Marambio y Base Margarita. Finalmente, la Línea 6 desviará su ruta en calle Cancha Rayada, pasando por Vilcapugio y sin ingresar al barrio Yacampis.

Las autoridades recomendaron a los usuarios que estén atentos a posibles demoras y que se informen a través de los canales oficiales del sistema de transporte.