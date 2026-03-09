Lunes, 9 de Marzo 2026
Desvíos en los recorridos de Rioja Bus generan complicaciones para pasajeros este lunes
La Rioja

Desvíos en los recorridos de Rioja Bus generan complicaciones para pasajeros este lunes

Rioja Bus anunció cambios en sus recorridos para este lunes debido a condiciones de los caminos. Las líneas rurales operarán con normalidad, pero podrían haber demoras. Las modificaciones afectan especialmente a la Línea 2, que cambiará su cabecera, y a otras líneas que tendrán desvíos. Se recomienda a los usuarios estar atentos a posibles retrasos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura

La empresa de transporte Rioja Bus anunció modificaciones en sus recorridos para este lunes. Las líneas rurales continuarán operando con normalidad, aunque se advirtió que las condiciones de los caminos podrían generar demoras en los servicios.

En el servicio urbano, las Líneas 1, 5, 7, NorteSur, Línea Oeste y Línea Este funcionarán con su recorrido habitual. Sin embargo, la Línea 2 cambiará su cabecera a una estación de servicio ubicada a dos cuadras de su parada habitual, en la intersección de Favaloro y Luis Borges.

La Línea 3 mantendrá su cabecera habitual, aunque realizará un desvío en Charrúas y Avenida Ramírez de Velazco, circulando por 29 de Octubre y Caseros. La Línea 4 también sufrirá un desvío en el barrio Antártida IV, transitando por Base Marambio y Base Margarita. Finalmente, la Línea 6 desviará su ruta en calle Cancha Rayada, pasando por Vilcapugio y sin ingresar al barrio Yacampis.

Las autoridades recomendaron a los usuarios que estén atentos a posibles demoras y que se informen a través de los canales oficiales del sistema de transporte.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2155 articles →

