Lunes, 9 de Marzo 2026
Modificaciones en recorridos de Rioja Bus complican el transporte tras las lluvias de hoy
La Rioja

Modificaciones en recorridos de Rioja Bus complican el transporte tras las lluvias de hoy

Debido a las recientes lluvias, las líneas 2, 3, 4 y 6 de Rioja Bus modifican sus trayectos para garantizar la seguridad. Se aconseja a los pasajeros prever desvíos en sus viajes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h
La Secretaría de Transporte y Movilidad anunció modificaciones en las líneas de colectivo debido a las condiciones de las calzadas tras las recientes lluvias. Este lunes 9 de marzo, las líneas 2, 3, 4 y 6 experimentarán cambios en sus trayectos para garantizar la seguridad de los pasajeros y el mantenimiento de las unidades.

La línea 2 comenzará su recorrido desde la bomba, ubicada a dos cuadras de su cabecera habitual, en Favaloro y Luis Borges. Por su parte, la línea 3 mantiene su cabecera habitual, pero desviará en Charruas y Av. Ramírez de Velazco, continuando por 29 de Octubre y Caseros hasta retomar en Felipe Varela. La línea 4 también presentará un desvío en Antártida 4 por base Marambio, retomando su ruta en calle Narbona. La línea 6, una de las más afectadas, desviará en calle cancha rayada hacia Vilcapugio y no ingresará a Barrio Yacampis.

A pesar de estos cambios, las líneas 1, 5 y 7, junto con los servicios NorteSur, Línea Oeste y Línea Este, operarán con normalidad. Se recomienda a los usuarios de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias al planificar sus traslados en la ciudad.

Etiquetas: la rioja transporte modificaciones de trayecto lluvias seguridad rioja bus
