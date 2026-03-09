Modificaciones en recorridos de Rioja Bus complican el transporte tras las lluvias de hoy

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Secretaría de Transporte y Movilidad anunció modificaciones en las líneas de colectivo debido a las condiciones de las calzadas tras las recientes lluvias. Este lunes 9 de marzo, las líneas 2, 3, 4 y 6 experimentarán cambios en sus trayectos para garantizar la seguridad de los pasajeros y el mantenimiento de las unidades.

La línea 2 comenzará su recorrido desde la bomba, ubicada a dos cuadras de su cabecera habitual, en Favaloro y Luis Borges. Por su parte, la línea 3 mantiene su cabecera habitual, pero desviará en Charruas y Av. Ramírez de Velazco, continuando por 29 de Octubre y Caseros hasta retomar en Felipe Varela. La línea 4 también presentará un desvío en Antártida 4 por base Marambio, retomando su ruta en calle Narbona. La línea 6, una de las más afectadas, desviará en calle cancha rayada hacia Vilcapugio y no ingresará a Barrio Yacampis.

A pesar de estos cambios, las líneas 1, 5 y 7, junto con los servicios NorteSur, Línea Oeste y Línea Este, operarán con normalidad. Se recomienda a los usuarios de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias al planificar sus traslados en la ciudad.