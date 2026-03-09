Madera destaca la importancia de la marcha del 8 de marzo en defensa de los derechos de las mujeres en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una masiva movilización recorrió las calles de La Rioja en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La vicegobernadora Teresita Madera se unió a la marcha, destacando el compromiso del Estado en la defensa de los derechos de las mujeres.

Durante el recorrido, Madera subrayó la importancia simbólica de esta fecha para el movimiento feminista. “Marchamos porque la memoria nos recuerda de dónde venimos y por qué seguimos luchando”, afirmó, resaltando la necesidad de escuchar y proteger a cada mujer.

La vicegobernadora enfatizó que la lucha por la igualdad de oportunidades es un proceso continuo y no solo un acto conmemorativo. Mencionó que el rol del Estado es fundamental para garantizar derechos, señalando que “el cuidado de la vida y la no violencia es una prioridad” en su gestión.

Además, Madera destacó la importancia de fortalecer políticas públicas para prevenir problemáticas que afectan a las mujeres, reafirmando su compromiso de trabajar con organizaciones para asegurar que ninguna mujer enfrente la vulnerabilidad en soledad.