La Rioja aclara que no se realizarán cobros por trámites de viviendas

El Gobierno de La Rioja ha emitido un alerta a la comunidad sobre intentos de estafa relacionados con la obtención de viviendas. A través del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, se advirtió que no existen gestores autorizados ni pagos requeridos para acceder a estos trámites. Esta preocupación surge ante el incremento de casos en los que individuos aprovechan la necesidad de las familias para engañarlas.

Las autoridades recalcaron que todos los trámites de adjudicación de viviendas son gratuitos y que las prácticas fraudulentas son llevadas a cabo por personas que intentan lucrar con la urgencia de quienes buscan soluciones habitacionales. Se mencionó que tanto el que vende como el que compra en estas circunstancias son considerados estafadores.

Desde el ministerio, se destacó la importancia de la política de Estado enfocada en la construcción de viviendas, que ha permitido entregar más de 6.000 soluciones habitacionales en la provincia. La Rioja se distingue por ofrecer viviendas con un tercer dormitorio, mejorando así las condiciones de vida de los beneficiarios.

Finalmente, el Gobierno reafirmó su compromiso en la lucha contra el fraude y la corrupción, asegurando que no se permitirá ningún acto ilícito y que se tomarán medidas legales en caso de detectar irregularidades.