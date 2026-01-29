Jueves, 29 de Enero 2026
Corte preventivo en Ruta 40 afecta el tránsito hacia Huaco por creciente activa
La Rioja

Corte preventivo en Ruta 40 afecta el tránsito hacia Huaco por creciente activa

Corte preventivo en la Ruta Nacional Nº 40, entre Huaco y La Rioja, por crecientes que la hacen intransitable. Se estima un tiempo de limpieza de tres horas. Se aconseja evitar la circulación en la zona.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
Un corte preventivo afecta la Ruta Nacional Nº 40 entre la localidad de Huaco y el límite con la provincia de La Rioja, específicamente desde los kilómetros 3.678 hasta 3.700. Este cierre se debe a una creciente activa que ha dejado agua y material de arrastre sobre la carretera, haciéndola intransitable para todos los vehículos.

El personal de la División Conservación Zona Norte de Vialidad Nacional ha comenzado las tareas de limpieza en el área afectada, utilizando maquinaria pesada y equipos operativos. Se estima que la ruta podría habilitarse en aproximadamente tres horas, aunque este tiempo podría cambiar dependiendo de las condiciones climáticas y de seguridad.

Las autoridades viales instan a los conductores a evitar circular por el sector mientras se llevan a cabo las operaciones de limpieza. Se recomienda también seguir las señalizaciones de desvío y las indicaciones del personal de Vialidad presente en el lugar.

Este incidente es parte de una serie de crecientes repentinas que han impactado diversas rutas de la provincia en las últimas horas, a raíz de las fuertes precipitaciones en las zonas montañosas. Se aconseja a los viajeros consultar los reportes oficiales antes de planificar sus trayectos por la Ruta 40 en su tramo norte.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1355 articles →

