Jueves, 15 de Enero 2026
Cortes en rutas nacionales complican el tránsito por crecidas en La Rioja
La Rioja

Cortes en rutas nacionales complican el tránsito por crecidas en La Rioja

La Ruta Nacional N° 60 está interrumpida desde Villa Mazán hasta el río La Punta, y la Ruta Nacional N° 40 está cortada entre Villa Unión y la Cuesta de Miranda por crecidas. Las autoridades piden precaución a los conductores.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 13 h 1 min de lectura
El tránsito en la Ruta Nacional N° 60 se encuentra interrumpido desde Villa Mazán hasta el río La Punta debido a crecidas en la zona. Asimismo, la Ruta Nacional N° 40 está completamente cerrada entre Villa Unión y la Cuesta de Miranda por el aumento del caudal del río de Piedra Pintada.

Las intensas lluvias recientes han provocado un notable incremento en los niveles de los ríos, lo que llevó a Vialidad Nacional a tomar estas medidas preventivas para asegurar la seguridad vial. Se solicita a los conductores evitar circular por estas rutas hasta nuevo aviso.

Esta interrupción no solo afecta a los residentes, sino también al transporte de mercancías y al turismo en la región, conocida por su producción de vino y aceitunas. Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar fuentes oficiales para obtener información actualizada sobre las condiciones de las rutas.

El Gobierno provincial trabaja en conjunto con Vialidad Nacional para monitorear la situación y restablecer la normalidad lo antes posible, dependiendo de las condiciones climáticas en los próximos días.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 60 corte de ruta tránsito vialidad nacional seguridad vial
TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

608 articles →

