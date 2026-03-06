Cosecha de vino en riesgo: paro vitivinícola impacta la Vendimia en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) ha convocado a un paro para este viernes 6 de marzo, en medio de la Vendimia, tras romper las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias. El gremio considera insuficiente la oferta salarial que incluía aumentos de 0,5% mensual para trabajadores de viña y 1% mensual para operarios de bodega.

Este paro se llevará a cabo sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que genera preocupación en regiones productoras del país, como Mendoza, San Juan y La Rioja. La Vendimia es un momento crucial para la actividad vitivinícola, movilizando a miles de trabajadores en viñedos y bodegas. La industria enfrenta caídas en el consumo interno y complicaciones en las exportaciones, lo que dificulta mejorar las ofertas salariales.

En un contexto de tensiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, participó en el Foro de Inversiones y Negocios en Mendoza, donde habló sobre la posibilidad de un fuerte crecimiento en inversiones en Argentina. No obstante, la realidad del sector vitivinícola contrasta con estas declaraciones, ya que el paro suma incertidumbre a una actividad que ya enfrenta problemas de rentabilidad.