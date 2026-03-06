Viernes, 6 de Marzo 2026
Operativo municipal en La Rioja busca aliviar efectos del temporal en la ciudad
La Rioja

Operativo municipal en La Rioja busca aliviar efectos del temporal en la ciudad

El Municipio Capital de La Rioja ha activado un plan de emergencia ante las intensas lluvias que han superado niveles habituales, afectando la infraestructura y la vida de los ciudadanos. Equipos trabajan en la limpieza de desagües y asistencia a familias damnificadas, mientras se coordinan esfuerzos con organizaciones locales para brindar apoyo. La comunidad se mantiene unida y atenta a las recomendaciones de seguridad mientras las autoridades evalúan la situación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h
Frente a las intensas precipitaciones recientes, el Municipio Capital ha activado un plan de trabajo continuo para mitigar los efectos de la tormenta. Equipos municipales se encuentran en puntos críticos de la ciudad, centrados en la limpieza de desagües y la asistencia a las familias afectadas.

El intendente Armando Molina supervisó las tareas y enfatizó la importancia de garantizar los servicios municipales y ofrecer una respuesta rápida a los vecinos. La comunidad está preocupada, ya que las lluvias han superado los niveles normales, impactando en la infraestructura y la vida diaria.

Los equipos de emergencia han estado operando en diversos sectores, donde se reportaron problemas por acumulación de agua y desbordamiento de desagües. La municipalidad instó a los vecinos a mantener la calma y seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones.

Adicionalmente, se han activado protocolos de asistencia social para ayudar a las familias con daños en sus hogares. La gestión municipal también coordina esfuerzos con organizaciones locales para asegurar que los afectados reciban el apoyo necesario. A medida que avanza el temporal, las autoridades continúan evaluando la situación y ajustando las acciones para enfrentar cualquier eventualidad.

TL;DR

