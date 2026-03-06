Daños en infraestructura en La Rioja tras intensas lluvias récord

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las intensas lluvias en la ciudad de La Rioja y sus alrededores generaron serios problemas de escurrimiento y anegamientos, poniendo en alerta a los equipos de emergencia. En pocas horas, se registraron precipitaciones que alcanzaron casi la mitad del promedio anual, con entre 100 a 150 mm de lluvia, según David Barrera del Instituto de Servicios Ambientales.

Los mayores impactos se sintieron en la zona sur y el microcentro, donde se midieron 122 mm y 84 mm de agua respectivamente. Estas condiciones provocaron riesgos para la vida, incluyendo vehículos arrastrados por la corriente y filtraciones en viviendas. Además, se reportaron personas varadas en rutas, lo que complicó aún más la situación.

Los daños materiales incluyen roturas parciales en la infraestructura urbana, con el arrastre de arena, rocas y desprendimientos de asfalto. Desde la previa del evento, se mantuvo un operativo de asistencia, ya que las estaciones meteorológicas anticiparon la magnitud del temporal. A pesar de que la provincia regresó a la fase de alerta amarilla, las autoridades continúan vigilando, ya que estos fenómenos se están volviendo más frecuentes.

La prioridad actual es la limpieza de las arterias afectadas y la asistencia a las familias damnificadas por las filtraciones.