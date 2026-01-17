Defensa Civil brinda apoyo a familias damnificadas por el temporal en la Capital

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El director de Defensa Civil, Juan Pablo Moreno, informó que se brindó asistencia a 12 familias en la Capital riojana tras las intensas lluvias que afectaron la provincia. Las precipitaciones se registraron entre la noche del jueves y la madrugada del miércoles, impactando tanto en la Capital como en localidades del interior y zonas rurales.

Moreno destacó que no se reportaron víctimas, lo cual fue un alivio para la comunidad. Sin embargo, se registraron algunos daños materiales, incluyendo la caída de un árbol en la ciudad, lo que requirió la intervención de varias áreas para restaurar la normalidad en la circulación. Durante la mañana, se atendieron alrededor de doce requerimientos relacionados con filtraciones de agua en viviendas, aunque ninguno fue considerado grave.

El director de Defensa Civil mencionó que los registros de lluvia están siendo actualizados, con algunos sectores rurales acumulando más de cien milímetros sin necesidad de evacuaciones. Además, se mantiene una alerta por posibles precipitaciones y vientos en varios departamentos, con equipos operativos en estado de alerta las 24 horas.