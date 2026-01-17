Sábado, 17 de Enero 2026
Defensa Civil brinda apoyo a familias damnificadas por el temporal en la Capital
Defensa Civil brinda apoyo a familias damnificadas por el temporal en la Capital

Las recientes lluvias han afectado a 12 familias en la Capital riojana, sin víctimas reportadas, aunque se registraron daños materiales. Defensa Civil continúa en alerta por posibles precipitaciones y vientos.

Hace 4 h
El director de Defensa Civil, Juan Pablo Moreno, informó que se brindó asistencia a 12 familias en la Capital riojana tras las intensas lluvias que afectaron la provincia. Las precipitaciones se registraron entre la noche del jueves y la madrugada del miércoles, impactando tanto en la Capital como en localidades del interior y zonas rurales.

Moreno destacó que no se reportaron víctimas, lo cual fue un alivio para la comunidad. Sin embargo, se registraron algunos daños materiales, incluyendo la caída de un árbol en la ciudad, lo que requirió la intervención de varias áreas para restaurar la normalidad en la circulación. Durante la mañana, se atendieron alrededor de doce requerimientos relacionados con filtraciones de agua en viviendas, aunque ninguno fue considerado grave.

El director de Defensa Civil mencionó que los registros de lluvia están siendo actualizados, con algunos sectores rurales acumulando más de cien milímetros sin necesidad de evacuaciones. Además, se mantiene una alerta por posibles precipitaciones y vientos en varios departamentos, con equipos operativos en estado de alerta las 24 horas.

Etiquetas: la rioja defensa civil temporal lluvias asistencia monitoreo climático
