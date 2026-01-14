Jueves, 15 de Enero 2026
Detenido un menor en Chilecito por disparos: la comunidad se alarma ante la violencia
La Rioja

Detenido un menor en Chilecito por disparos: la comunidad se alarma ante la violencia

Un menor fue detenido en Chilecito tras ser acusado de realizar disparos. La intervención policial se produjo en respuesta a una serie de denuncias de vecinos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 1 min de lectura
Un menor fue arrestado en Chilecito tras ser acusado de realizar disparos en la localidad. La intervención policial se produjo luego de reportes de disparos en el área, lo que generó preocupación entre los vecinos.

Las autoridades actuaron rápidamente, logrando la detención del joven, quien se encuentra a disposición de la justicia. Se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los motivos detrás de estos hechos y determinar si hay otros involucrados.

Este incidente resalta la importancia de la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad para mantener la seguridad en la región.

Etiquetas: chilecito menores policía disparos seguridad pública
TL;DR

