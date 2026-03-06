Viernes, 6 de Marzo 2026
Edelar avanza en la recuperación del servicio eléctrico tras la tormenta en La Rioja
La Rioja enfrenta serias interrupciones eléctricas tras una tormenta, afectando barrios como Agrupación Gaucha y localidades en la Ruta 25. Edelar trabaja para restaurar el servicio.

La provincia de La Rioja se enfrenta a complicaciones severas en su sistema eléctrico tras una intensa tormenta eléctrica. Según un informe de Edelar emitido a las 08:30 de este viernes, varios usuarios han quedado sin suministro debido a problemas en las líneas de media tensión.

Los barrios más afectados en el Departamento Capital incluyen Agrupación Gaucha, Aguadita de Vargas y, parcialmente, Juan Caro. También se ha interrumpido completamente el servicio en parajes de la Ruta 25, como El Topón, La Ramadita, Bajo Hondo y San Nicolás.

En la Zona Sur, la situación es crítica, con parajes como Los Aguirres, Los Alanices, Las Jarillas, Tuani y Villa Casana sin suministro eléctrico. Edelar ha indicado que su personal operativo trabaja para restablecer el servicio lo más pronto posible, priorizando la reparación de los daños causados por la tormenta.

Se solicita a la población que tome precauciones y realice reportes a través de los canales oficiales. La empresa recuerda que se pueden comunicar al 0800-777-33352 para cualquier emergencia o reclamo, mientras continúan las labores de recuperación en toda la provincia.

